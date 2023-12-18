الولايات المتحدة.. اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون ومقتل الطيار وراكبين

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة ABC، التي قالت إن السلطات حددت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عامًا من مدينة إندبندنس، والراكبين محمد بشير صفداري، 35 عامًا من إندبندنس، وعلي جان فردوسي، 29 عامًا من سالم بولاية أوريغون.