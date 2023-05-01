"وفاة بايدن" وفيديوهات مضللة.. محاكمة للذكاء الاصطناعي بتهمة "فبركة الأخبار"!

وقال خبير الذكاء الاصطناعي والبرمجة الروبوتية إسلام شطناوي، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر خوارزمية أو نموذجاً رقمياً يستطيع التعلم من الخبرة، وهذه الخبرات تأتي من كل أشكال البيانات سواء نصية أو صور أو مرئية كالفيديو، وبالتالي يستطيع خلق أنماط يتعلم منها، فإذا تم تعليمه خبرات في أمور غير قانونية أو خاطئة، فللأسف سوف يوجد طريقة لتعلم وتوليد معرفة في هذه الأمور غير القانونية أو الخاطئة، فبالتأكيد موضوع الأخبار المفبركة وتوجيه الرأي العام عبرها تعتبر من الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي، بنفس الطريقة التي يقوم بها شخص ما باستخدام خبراته للقيام بأمور غير قانونية أو خاطئة، وهو فعلياً أمر يثير القلق لدى الكثيرين خصوصاً مع انتشار أمور مثل ما يسمى بـ "التزييف العميق"، وظهور حسابات وهمية على مواقع التواصل يقف خلفها آلاف من الربوتات التي تحاول إظهار أنهم أشخاص طبيعيون للقيام بتوجيه محتوى أو معلومات معينة ونشرها لعدد كبير من الناس، كل هذه الأمثة تظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبدع في القيام بهذه الأمور الخاطئة، لكن يجب الحديث أيضا عن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المضاد، الذي يقوم بكشف إن كانت هذه الأخبار مفبركة وتعقبها ورسم شجرة للمصادر لكشف الذكاء الاصطناعي المضلل، والتقليل بشكل كبير من أخطاره ، بحسب موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".