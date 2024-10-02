حتى بعد مقابلة جيدة.. خبير: 5 أشياء يجب أن تفعلها عند تجاهل طلبك للحصول على وظيفة

وذكرت أنه في حين أن هذا قد لا يبدو مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم المتقدمين، إلا أنه بالنسبة لأولئك المتقدمين الذين لا يتلقون أي رد، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على ثقتهم ودوافعهم عندما يتعلق الأمر بالبحث عن وظيفة، لدرجة أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة "86 في المائة" من الذين تم تجاهلهم قالوا إنهم شعروا بخيبة أمل أو اكتئاب بعد أن تركهم صاحب العمل المحتمل معلقين.