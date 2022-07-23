بعد هروب لـ40 عامًا.. الشرطة الأمريكية تطيح بالسفاح الشبح
أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، أن الشرطة اعتقلت شخصًا متهمًا بارتكاب جريمتي قتل قبل عقود، إضافة إلى جناية اغتصاب في العام الماضي، وذلك بعد التأكد من حمضه النووي خلال عملية تفتيش على الطريق.
ووفق ما أوردته "سي إن بي سي نيوز": فإن الموقوف جيمس غاري الذي يبلغ 76 عامًا، قد وجهت إليه في وقت سابق من الأسبوع الجاري تهمة قتل امرأة في الـ46 من العمر، سنة 1996.
وكانت السلطات قد عثرت على الضحية وينيفرد دوغلاس، إثر تعرضها للشنق، مع آثار تُبرز وقوع اعتداء جسدي عنيف.
وسيواجه "غاري" تهمة بالضلوع في جريمة قتل أخرى تعود إلى 1980، عندما عثر على الضحية ليتريل ليندزاي، وعمرها 46 سنة أيضًا، قتيلة داخل بيتها بمدينة يونيون في كاليفورنيا، إثر تعرضها لاعتداء جنسي ثم الخنق.
وفي سنة 2012 خلصت الشرطة إلى أن جريمتي القتل ارتكبتا على يد شخص يحمل الحمض النووي نفسه، لكن لم يجر تحديد أي مشتبه فيه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري لاحظت السلطات أن الحمض النووي للمجرم عاد للظهور من جديد، إثر رصده في جريمة اعتداء جنسي ارتكبت سنة 2021 في سان فرانسيسكو.
ورفض مكتب الشرطة في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الكشف عن تفاصيل التحقيق الذي جرى من أجل توقيف الجاني، مشيرًا إلى ضوابط متعلقة بالخصوصية.
وكشفت السلطات أنه على إثر تحديد غاري بمثابة مشتبه فيه محتمل، تم البدء في مراقبته، ثم جرى توقيفه خلال الأسابيع الأخيرة بينما كان يقود سيارته تحت تأثير مادة مسكرة أو مخدرة.
وإثر إجراء فحص الحمض النووي للمشتبه فيه بجهاز صغير عن طريق الفم، اتضح أنه مرتبط بالجرائم التي وقعت على مدى عقود، وظل هاربًا من العدالة منذ 40 عامًا.