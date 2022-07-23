بعد هروب لـ40 عامًا.. الشرطة الأمريكية تطيح بالسفاح الشبح

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، أن الشرطة اعتقلت شخصًا متهمًا بارتكاب جريمتي قتل قبل عقود، إضافة إلى جناية اغتصاب في العام الماضي، وذلك بعد التأكد من حمضه النووي خلال عملية تفتيش على الطريق.