شاهد: استدرجوهم إلى المصيدة المفخخة.. "القسام" تعلن تصفية ٥ جنود إسرائيليين

وينتقل المشهد ليظهر اقتحام الموقع من قبل قوة تتألف من ٥ جنود من بينهم ضابط من سلاح الهندسة التابع للاحتلال الإسرائيلي، وبمجرد لمس أحد الجنود للكاميرا ينفجر الموقع، ويسقطون في المصيدة المعدة بإحكام.