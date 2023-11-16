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شاهد: استدرجوهم إلى المصيدة المفخخة.. "القسام" تعلن تصفية ٥ جنود إسرائيليين
أعدوا لهم فخاً وقادوهم إليه
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديد لاستدراج عدد من جنود الاحتلال وتصفيتهم بعد تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون.
وفي المقطع الذي نشرته "القسام"، يظهر عدد من المقاتلين أثناء تفخيخهم للموقع، وتجهيز المصيدة.
وينتقل المشهد ليظهر اقتحام الموقع من قبل قوة تتألف من ٥ جنود من بينهم ضابط من سلاح الهندسة التابع للاحتلال الإسرائيلي، وبمجرد لمس أحد الجنود للكاميرا ينفجر الموقع، ويسقطون في المصيدة المعدة بإحكام.
وأعلنت إسرائيل بالفعل، مطلع الأسبوع عن مقتل 5 جنود في انفجار بمدخل نفق مفخخ، قرب مسجد في منطقة بيت حانون.
وفقد الاحتلال منذ بداية الاجتياح البري لغزة نحو 51 جندياً لقوا حتفهم.