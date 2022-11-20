"الفيفا" يعلن تحقيق "عائدات قياسية" لمونديال قطر 2022

وتزايدت العائدات بفضل الصفقات التجارية المبرمة مع البلد المضيف للمونديال، وكانت شركة قطر للطاقة انضمت إلى قائمة الرعاة من الدرجة الأولى، ومن بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات "أوريدو".