بعد تناولها العشاء بمطعم.. فيديو مشين يكشف ما فعلته هذه الأسرة في بريطانيا
كشف شريط فيديو مشين تسلُّل أسرة من مطعم إيطالي بمدينة شِفِيْلْد البريطانية، عقب تناول طعام العشاء مساء الأحد، وذلك هربًا من دفع فاتورة تُقدّر بـ61 جنيهًا إسترلينيًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الغريبة مساء الأحد الماضي، 23 أبريل، في مطعم فيتو الإيطالي، بمدينة شِفِيْلْد في مقاطعة يوركشير شمالي بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن الشيف الإيطالي فيتو كياروالو صاحب المطعم، أن الأسرة وصلت إلى المطعم الساعة 6 مساء الأحد الماضي، وطلبوا زيتونًا وثلاث قطع بيتزا وطبق باذنجان، وشربوا عصير فواكه وثلاثة مشروبات غازية، وكانت فاتورة حسابهم بقيمة قدرها 61 جنيهًا إسترلينيًا.
ويُظهر الفيديو أنه عقب تناول العشاء نهضت المرأة التي ترتدي ثياباً سوداء، وقادت الطفل إلى خارج المطعم، بينما ظلّ الأب جالسًا مكانه، وبعد قليل طلب الأب أطباق حلوى، وما أن ذهبت عاملة المطعم لجلب الحلوى، حتى غادر الرجل بسرعة.
وحسب "فيتو"، يبدو أن أمر الهرب كان مدبرًا، حيث جلست الأسرة على أقرب مائدة إلى باب المطعم، كما تطلعوا بأعينهم بحثًا عن كاميرات، لكنهم لم يشاهدوا الكاميرا التي كانت في مكان مرتفع بالمطعم.
ويقول "فيتو": عندما دخلت العاملة المطبخ لطلب ثلاثة أطباق من الحلوى، اندهشت لأن الأب كان يجلس بمفرده، واعتقدت أن شيئًا ما سيحدث، لكن في الدقيقة التي غادرت فيها العاملة، خرج الرجل.
وحسب "فيتو" فإن العاملين لم يشاهدوا هذه الأسرة من قبل.
وعلّق "فيتو" على الواقعة قائلًا: "لا أدري ماذا أفعل، هذا أمر محبط، وهؤلاء الآباء يمثلون قدوة سيئة لأطفالهم".
ومع نشر الفيديو، حرص "فيتو" على إخفاء وجوه الأسرة، لكنه ناشد الأب أن يدفع الفاتورة، لافتًا إلى أنه لم يبلغ الشرطة بالواقعة.
وأكد "فيتو" أن الأب لو أخبره بأنهم جائعون ولا يملك مالًا، فسوف يقدم له الوجبة مجانًا.