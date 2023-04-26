بعد تناولها العشاء بمطعم.. فيديو مشين يكشف ما فعلته هذه الأسرة في بريطانيا

وحسب "فيتو"، يبدو أن أمر الهرب كان مدبرًا، حيث جلست الأسرة على أقرب مائدة إلى باب المطعم، كما تطلعوا بأعينهم بحثًا عن كاميرات، لكنهم لم يشاهدوا الكاميرا التي كانت في مكان مرتفع بالمطعم.