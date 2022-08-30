طقس الأردن.. الحرارة تصل إلى 45 درجة وهذا موعد انخفاض موجة الحر

يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء؛ حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة، أي أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالى (7- 9) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدًّا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وحسب صحيفة "السوسنة" الأردنية، يحذّر التقرير من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وحسب موقع "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تبدأ الموجة الحارة في الانخفاض من يوم الجمعة والسبت القادمين، مع تحرك وانزياح كتلة الهواء الحارة.