اكتشفه أحد الزوار وتم إيقافها فورًا.. شاهد مشكلة خطيرة بـ"أسرع أفعوانية" في أمريكا الشمالية

اكتشف زائر لحديقة ترفيهية في الولايات المتحدة، صدعًا في أحد أعمدة "أفعوانية" وُصفت بأنها "الأطول والأسرع" في أمريكا الشمالية؛ مما دفع المسؤولين لإغلاق هذه اللعبة فورًا.