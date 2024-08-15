الشرطة الإسبانية تعتقل 3 متورطين في حادث طعن والد "لامين يامال"

ألقت شرطة كاتالونيا القبض على 3 أشخاص بزعم مشاركتهم في حادثة طعن منير النصراوي، والد نجم برشلونة الإسباني الدولي لامين يامال، والتي وقعت في الساعات الأولى من ليل أمس الأربعاء في ماتارو (برشلونة).
ونُقل "نصراوي" لمستشفى (Germans Trias i Pujol) الجامعي وهو يعاني من إصابات متفرقة، ومع ذلك ليس هناك خطر على حياته.
ونقل موقع "24" عن مصادر من شرطة برشلونة، أنه وقع الحادث في تمام 21:10 مساءً بالتوقيت المحلي في أحد شوارع حي روكافوندا ببلدية ماتارو حيث يقطن الضحية، وفي تمام 23:00 تم إلقاء القبض على 3 أشخاص بزعم تورطهم في الهجوم بسلاح أبيض على "نصراوي".
وتم اقتياد المعتقلين الثلاثة إلى قسم شرطة (Mossos d'Esqudra) في انتظار تقديمهم إلى العدالة.
ولم يعلن المستشفى في أي بيان له عن تطور الحالة الصحية لوالد النجم لامين يامال، والذي يبدو أنه طُعن في أعلى البطن.
وبحسب رواية بعض سكان المنطقة التي نقلتها صحيفة La Vanguardia اليومية، تعرض والد يامال للإهانة من قبل أفراد عندما كان يسير مع كلبه.
ووفقًا لنفس المصادر، أسفرت هذه المشادة عن تعرض منير نصراوي للاعتداء بسلاح أبيض.