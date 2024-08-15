الشرطة الإسبانية تعتقل 3 متورطين في حادث طعن والد "لامين يامال"

ونقل موقع "24" عن مصادر من شرطة برشلونة، أنه وقع الحادث في تمام 21:10 مساءً بالتوقيت المحلي في أحد شوارع حي روكافوندا ببلدية ماتارو حيث يقطن الضحية، وفي تمام 23:00 تم إلقاء القبض على 3 أشخاص بزعم تورطهم في الهجوم بسلاح أبيض على "نصراوي".