هولندا والبرتغال تقرّران فرض اختبارات كوفيد على الوافدين من الصين

وحضّ الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، دوله الأعضاء على فرض فحوص على المسافرين يتمّ إجراؤها في الصين قبل انطلاق الرحلات، على أن يُستكمَل ذلك بـ"اختبارات عشوائيّة" عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.