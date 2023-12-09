خطأٌ مُمِيت.. فاتورة مياه تُدخِل امرأةً إلى العناية الفائقة

وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات؛ تشير في الواقع إلى عداد شخص آخر. بالفعل، هذا الصباح قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة، وأُصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق".