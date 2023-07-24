قهوة "الإسبريسو" وألزهايمر.. دراسة إيطالية جديدة تكشف علاقة رائعة

وألزهايمر هو "اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت"، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرَف؛ حسب موقع "مايو كلينك".