قهوة "الإسبريسو" وألزهايمر.. دراسة إيطالية جديدة تكشف علاقة رائعة

كشفت دراسة إيطالية جديدة، أن المكونات الرئيسية لقهوة "الإسبريسو" قد تحمي من تكتل البروتين في الدماغ المرتبط بألزهايمر؛ مما يمنح العلماء وسيلة علاجية جديدة للمرض؛ وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت".
وليس من المعروف كيف يبدأ ألزهايمر أو يتطور، لكن التجمعات العدوانية لبروتين يسمى "تاو" في الدماغ، تعد المشتبه الرئيسي في الإصابة بالمرض.
وركّز فريق من جامعة فيرونا في إيطاليا على تأثيرات مركبات القهوة على كتل "بروتين تاو"، بعد بحث سابق ربط الكافيين بالحماية من التدهور المعرفي.
وحسب موقع "الحرة"، اكتشف الفريق أن الكافيين المركّز الموجود في مشروب "الإسبريسو" يقلل احتمالية تجمع تكتلات "بروتين تاو" المشتبه في تسببه في الإصابة بألزهايمر.
وألزهايمر هو "اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت"، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرَف؛ حسب موقع "مايو كلينك".
وهناك أكثر من 55 مليون شخص حول العالم مصابون بالخرف، بحسب "الأمم المتحدة".
ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه النتائج في النهاية إلى علاجات وقائية أو علاجية لمرض ألزهايمر وأمراض الدماغ الأخرى التي تؤثر على القدرة المعرفية.