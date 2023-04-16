دبي.. مصرع وإصابة 25 شخصًا جراء حريق في مبنى سكني

ونقلت صحيفة "البيان" عن متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أن الحريق الذي وقع في بناية سكنية بمنطقة الراس، في دبي، ظهر أمس، أسفر عن وفاة 16 شخصاً، وإصابة 9 أشخاص، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي المتوفين، فيما أوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في الوقت ذاته الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.