دبي.. مصرع وإصابة 25 شخصًا جراء حريق في مبنى سكني

لقى 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حريق اندلع السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بمدينة دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في حي الراس بمنطقة الديرة الشعبية في الجزء القديم من مدينة دبي.
ونقلت صحيفة "البيان" عن متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أن الحريق الذي وقع في بناية سكنية بمنطقة الراس، في دبي، ظهر أمس، أسفر عن وفاة 16 شخصاً، وإصابة 9 أشخاص، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي المتوفين، فيما أوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في الوقت ذاته الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.
وأكد المتحدث أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقّي البلاغ، ووصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، وتبين أن الحريق في بناية سكنية، وتحديداً في شقة تقع في الطابق الرابع.
وقد بدأت فرق الدفاع المدني على الفور التعامل مع الحريق، وأسفرت عمليات الإطفاء عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر أمس (السبت)، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.
وأظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق؛ للوقوف على كامل ملابسات الحادث.