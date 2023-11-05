"متحمس للغاية للمحاكمة".. "ترامب" يَمثُل أمام محكمة نيويورك بتهمة الاحتيال غداً

يَمثُل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غداً (الإثنين) أمام محكمة نيويورك، حيث يواجه اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.
وقبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أكّد نجله إريك ترامب أنّه متحمّس للغاية للمحاكمة، المقرّر أن تبدأ عند العاشرة صباحاً (15,00 بتوقيت غرينتش) أمام قاضي نيويورك آرثر إنغورون، الذي ساد توتر بينه وبين الرئيس الجمهوري السابق، منذ بدء المحاكمة الشهر الماضي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومثلما أهان القضاة الذين يشرفون على محاكماته الجنائية الأربع، وصف "ترامب" "إنغورون" بأنّه "مختل وناشط ديمقراطي يساري راديكالي يكرهه".
وردّ "إنغورون" بفرض غرامتين على "ترامب"، واحدة بقيمة 5 آلاف دولار والأخرى بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك عندما أصدر حكماً بأنّ نجم تلفزيون الواقع السابق انتهك أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما قام بمهاجمة كاتب المحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخضع "ترامب" لجلستي استماع على صلة بالتحقيق في هذه القضية، الأولى في العاشر من أغسطس 2022 والثانية في 13 أبريل 2023.
ويواجه المرشّح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري للعام 2024، واحدة من أولى التحديات القانونية في هذه المحاكمة المدنية، التي ستجري من دون هيئة محلّفين، وحتّى الآن، أدلى اثنان من أبنائه، دونالد جونيور وإريك، بشهادتيهما، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة "ترامب"، التي تضمّ عدداً لا يحصى من الشركات التي تدير ناطحات سحاب سكنية ومكاتب وفنادق فاخرة ومساكن وملاعب غولف حول العالم.