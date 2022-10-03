المملكة تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 117 لدول مجلس التعاون

إثر ذلك، يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وذلك لمناقشة عديد من القضايا الشاملة في المنطقة أبرزها: تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء، واختناقات الإمداد المستمرة وارتفاع التضخم، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ودول الخليج، وكذلك تعزيز التكامل والشراكة الإقليمية بين دول الخليج، فضلاً عن تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل.