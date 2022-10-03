المملكة تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 117 لدول مجلس التعاون

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة المالية، في الرياض، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي السابع عشر بعد المائة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وسيستعرض الاجتماع عديداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم على اقتصادات دول المجلس بما يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول الخليج.
إثر ذلك، يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وذلك لمناقشة عديد من القضايا الشاملة في المنطقة أبرزها: تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19، واضطرابات أسواق الطاقة والغذاء، واختناقات الإمداد المستمرة وارتفاع التضخم، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الصندوق ودول الخليج، وكذلك تعزيز التكامل والشراكة الإقليمية بين دول الخليج، فضلاً عن تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل.