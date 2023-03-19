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أصيب السائق بسكتة دماغية.. شاهد ما فعلته السيارة بعدها
سجلت لقطات من كاميرات المراقبة لحظة اقتحام سيارة "مرسيديس" مبنى إحدى محطات الخدمة التقنية في سان بطرسبورغ بروسيا يوم الخميس.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يظهر شريط الفيديو سيارة تقترب من موقف السيارات، وبعد ذلك تتسارع وتدخل المبنى حيث الموظفون والعملاء.
ووفقًا لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا، فإن رجلا ًبالغًا عمره 48 عامًا كان بداخل المبنى وقت وقوع الحادث أصيب بجروح متوسطة الخطورة.
وحسب معلومات أولية فإن السائق فقد سيطرته على السيارة نتيجة سكتة دماغية وتم نقله إلى المستشفى.