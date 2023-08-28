الأسابيع المقبلة.. هذه الشركة تعتزم قياس وزن الركاب قبل صعود الطائرة

أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية، أن بعض المسافرين في الأسابيع المقبلة، قد يتعين عليهم قياس وزنهم قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت أنه سيخضع لهذا الترتيب المسافرون المغادرون من مطار غيمبو الدولي بين 28 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل، ومن مطار إنتشون الدولي بين 8 إلى 18 سبتمبر. بحسب موقع "آر.تي" الروسي.
وعلى عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه السياسة الجديدة ليست لها أي علاقة بتنظيم محتمل للرحلات الجوية، بل فقط إجراء هدفه تزويد وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد بهذه البيانات، ثم مساعدة شركات الطيران على دراسة متطلباتهم بالوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة.
وأكدت شركة الطيران الكورية، أنه من الممكن للركاب رفض جمع بياناتهم وأنه يكفي الاعتراض على هذه الخطوة بإخبار أحد الموظفين.
وفي وقت سابق من هذا العام 2023، نفذت الخطوط الجوية النيوزيلندية برنامجًا مماثلاً شارك فيه بعض ركابها.
وكان أحد ممثلي الخطوط الجوية النيوزيلندية في ذلك الوقت، قد قال: "نحن نعلم أن الوقوف على الميزان يمكن أن يكون أمرًا مخيفًا، نريد أن نطمئن عملاءنا أنه لا يتم تسجيلهم، لا أحد يستطيع رؤية وزنك، ولا حتى نحن".