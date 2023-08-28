الأسابيع المقبلة.. هذه الشركة تعتزم قياس وزن الركاب قبل صعود الطائرة

وكان أحد ممثلي الخطوط الجوية النيوزيلندية في ذلك الوقت، قد قال: "نحن نعلم أن الوقوف على الميزان يمكن أن يكون أمرًا مخيفًا، نريد أن نطمئن عملاءنا أنه لا يتم تسجيلهم، لا أحد يستطيع رؤية وزنك، ولا حتى نحن".