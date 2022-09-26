إعصار الفلبين.. مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص والسلطات توجّه بمساعدة المتضررين

سارعت السلطات الفلبينية، الإثنين، على توزيع المساعدات على آلاف الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم بعد أن اجتاح الإعصار نورو العاصمة مانيلا والأقاليم الشمالية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل من خمسة أشخاص وغمر مناطق بالماء.
واجتاحت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة جزيرة لوزون الرئيسة مطلع الأسبوع؛ ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وسوق الأوراق المالية، الإثنين.
وأمر الرئيس فرديناند ماركوس بنقل الإمدادات جواً، وتوفير معدات إزالة المخلفات للبلدات الأكثر تضرراً.
وقال ماركوس في مؤتمر صحفي مع مسؤولي إدارة الكوارث: "النقطة التي يمكننا عندها التوقف هي عندما يعود أغلبية الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم إلى ديارهم بالفعل"، مشيراً إلى أن 74 ألف شخص اضطروا إلى اللجوء إلى مراكز الإجلاء بسبب العاصفة.
وقال مسؤولون إن لوزون، التي تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد ونحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، بدأت عمليات إزالة المخلفات بعد أن بدأت الفيضانات في الانحسار بمنطقة العاصمة.
وقال الحاكم دانييل فرناندو لمحطة "دي.زد.إم.إم" الإذاعية، إن خمسة من أفراد الإنقاذ لقوا حتفهم في إقليم بولاكان، حيث شوهد السكان وهم يخوضون في المياه العميقة، بينما تقطعت السبل ببعضهم على أسطح المنازل.
وتشهد الفلبين، التي تتألف من أكثر من 7600 جزيرة، 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً.