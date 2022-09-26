إعصار الفلبين.. مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص والسلطات توجّه بمساعدة المتضررين

وقال ماركوس في مؤتمر صحفي مع مسؤولي إدارة الكوارث: "النقطة التي يمكننا عندها التوقف هي عندما يعود أغلبية الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم إلى ديارهم بالفعل"، مشيراً إلى أن 74 ألف شخص اضطروا إلى اللجوء إلى مراكز الإجلاء بسبب العاصفة.