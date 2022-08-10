فيديو صادم.. شاهد ما فعله تمساح برجل سقط في النهر

كشف فيديو عن لقطة مرعبة ومشهد صادم، حين قتل تمساح رجلًا بعد أن سقط في نهر بولاية غوجارات غربي الهند، وقد وقف حشد من الناس يشاهدون الرجل يحاول النجاة، لكن التمساح العملاق كان يسحبه تحت الماء دون أن يجرؤ أحد على التدخل.
وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وقع الحادث بعد ظهر الأحد الماضي، حين سقط رجل هندي مسلم يدعى عمران ديوان (30 عامًا) في مياه نهر دادار بقرية سوخداراجو، بولاية غوجارات.
وأظهر مقطع فيديو صوّره السكان المحليون، التمساح وهو يسبح بعيدًا ساحبًا الرجل من ذراعه، وقد ظل الرجل يقاوم حتى خارت قواه وفقد الوعي، وبعدها سحب التمساح بقايا الرجل تحت الماء.
ونقلت وسائل إعلام هندية عن رافيراجسينه راثود، نائب محافظ الغابات، أن مسؤولي الغابات تلقوا بلاغًا بالهجوم، وبعد ذلك أطلقوا عملية بحث عن "ديوان" بمساعدة الإدارة المحلية، وقد تم انتشال الرجل الساعة 10 مساء يوم الاثنين.
وقال "راثود"، بعد فحص بقايا جثة "ديوان"، تَبين أن التمساح مزق كتفي الرجل؛ لكن لم يتضح للسلطات كيف سقط الرجل في النهر؛ فلم يشاهد أحد الهجوم إلا بعد أن كان الرجل بالفعل داخل المياه.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن جاويد ديوان، شقيق الضحية، أن أخاه كان يزور مقبرة على حافة النهر، وربما انزلق أثناء سيره على سور المقبرة القريب من الماء، فهاجمه التمساح.
ومع ذلك، زعم العديد من السكان أن الرجل ربما حاول عبور النهر، الذي يضم عشرات التماسيح؛ مما أدى إلى مهاجمته.
وقال السكان المحليون إن المنطقة معرضة لهجمات مميتة من التماسيح وتم الإبلاغ عن عدة حوادث في الماضي.