فيديو صادم.. شاهد ما فعله تمساح برجل سقط في النهر

كشف فيديو عن لقطة مرعبة ومشهد صادم، حين قتل تمساح رجلًا بعد أن سقط في نهر بولاية غوجارات غربي الهند، وقد وقف حشد من الناس يشاهدون الرجل يحاول النجاة، لكن التمساح العملاق كان يسحبه تحت الماء دون أن يجرؤ أحد على التدخل.