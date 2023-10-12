وجع وألم.. صحفي فلسطيني ذهب لتغطية القصف الإسرائيلي فوجد عائلته أشلاء

كعادته حمل معتز عزايزة كاميرته، واتجه لتغطية الأحداث الملتهبة في غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الغاشم للمدنيين الأبرياء، ولكن ما وجده أفقده القدرة على النطق، بعد أن شاهد أفراد أسرته وقد باتوا أشلاء منثورة في الأرجاء جراء القصف.