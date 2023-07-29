وضع جثتها في ثلاجة.. لماذا قتل شاب أمه عقب عودته للعيش معها بعد كورونا؟

وحسب وكالة "فرانس برس": عثر على الثلاجة بمحتوياتها المروعة: ذراعان، وساقان، الثلاثاء، في قناة قرب مدينة لييج؛ ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل. وبعد ذلك اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.