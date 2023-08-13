تجسس وابتزاز و"خطف وهمي".. هل جعل الذكاء الاصطناعي الجريمة "أكثر خطرًا وقربًا" من الناس؟

وقد يكون من الممكن قريبًا ظهور "مجموعة جديدة من الجرائم" مع ظهور نماذج لغة كبيرة من برامج الذكاء الاصطناعي، يمكنها الانتقال إلى مواقع الويب والتصرف "كشخص ذكي" بناء على أوامر من المستخدم، من خلال إنشاء حسابات وملء النماذج وشراء أشياء، حسب ما يقول غريفين.