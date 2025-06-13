سيلفي الرحلة الأخيرة.. عائلة هندية تفقد حياتها في تحطم طائرة قبيل انتقالها للعيش في لندن

وقبل يومين من موعد الرحلة، أنهت زوجته، الدكتورة كومي فياس، مهام عملها كطبيبة معروفة في مدينة أودايبور، وبدأت تجهيز حقائب السفر برفقة أطفالها الثلاثة، استعدادًا لبدء حياة جديدة مع والدهم في بريطانيا.