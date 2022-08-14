النيران الصديقة.. اتهام "أليك بالدوين" رسميًّا بقتل المصورة السينمائية

وأطلق بالدوين "64 عامًا"، خلال التصوير، الرصاص من سلاح ناري كان يفترض أن يكون محشوًّا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوًّا برصاص حقيقي فأصاب مديرة التصوير في الفيلم، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب، وسرعان ما أعلن الأطباء عن وفاة هاتشينز.