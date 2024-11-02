الصين تُجلي 282 ألف شخص مع اقتراب الإعصار "كونج-ري"

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم، أنّ السلطات المختصّة فتحت أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحاء المقاطعة لتوفير الأغذية ومياه الشرب إلى الذين تمّ إجلاؤهم بشكل مؤقّت، مشيرةً إلى تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ152 لنقل الركاب عبر العبّارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقّفت أعمال البناء في 136 مشروعًا متعلقًا بالبنية المائية، ونقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة.