إضراب تحذيري يُلغي 198 رحلة طيران في ألمانيا

وأوضح متحدث باسم المطار أن هذا العدد يمثّل الموقف حتى ظهر اليوم؛ مشيرًا إلى أنه تم تغيير وجهة 21 رحلة إلى مطارات أخرى؛ فيما تم تأجيل سبع رحلات أخرى إلى بعد غد.