فيديو النار والدخان.. لهذا السبب رفض الطيار الإقلاع بطائرة تقل 321 شخصًا
كانت طائرة "بوينج 767" الروسية تحمل 321 شخصًا وفي طريقها إلى الإقلاع من مطار بمدينة بوكيت في تايلاند، حين انفجرت إطارات الجانب الأيمن، واشتعلت النيران في أحد محركات الجانب الأيمن، وتصاعد منها الدخان، ليقرر الطيار عدم الإقلاع، ويهبط مرة أخرى على الأرض.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد اشتعلت النيران في محرك طائرة "بوينج 767" السياحية، التابعة لشركة خطوط طيران "أزور" الروسية، وذلك عقب انفجار إطاراتها أثناء الإقلاع من مطار بمدينة بوكيت التايلاندية في طريقها إلى موسكو وعلى متنها 321 شخصًا.
وأظهرت صور ولقطات مثيرة أن الطائرة تعرضت لحريق مفاجئ عندما دار محرك بقوة على الجانب الأيمن، وكانت هناك تقارير عن سماع "دوي انفجارات قوية" في لحظة الإقلاع.
وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، اشتعلت النيران أيضًا في معدات الهبوط على نفس الجانب الأيمن من الطائرة، حينما قرر الطيار إلغاء الإقلاع ومعاودة الهبوط من جديد.
ونقلت "الديلي ميل" عن بيان صادر عن شركة الطيران الروسية، أنه قد أعلنت حالة الطوارئ، وتم إنزال 309 ركاب و12 من أفراد الطاقم، واضطر الجميع إلى انتظار طائرة جديدة.
وأضاف البيان: "بدأ المتخصصون الفنيون في الخطوط الجوية العمل بالفعل لإزالة الأعطال".