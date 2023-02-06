فيديو النار والدخان.. لهذا السبب رفض الطيار الإقلاع بطائرة تقل 321 شخصًا

كانت طائرة "بوينج 767" الروسية تحمل 321 شخصًا وفي طريقها إلى الإقلاع من مطار بمدينة بوكيت في تايلاند، حين انفجرت إطارات الجانب الأيمن، واشتعلت النيران في أحد محركات الجانب الأيمن، وتصاعد منها الدخان، ليقرر الطيار عدم الإقلاع، ويهبط مرة أخرى على الأرض.