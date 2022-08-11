حول العالم في صورة: صدمة في بريطانيا.. هكذا ضربت الحرارة العالية حديقتها الغناء!

تشتهر حديقة جرينتش جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن بالعشب الأخضر الجذاب، إلا أن صورة حديثة صادمة أظهرت زوال العشب الأخضر واحتراقه، وظهور الحديقة الغناء في حالة يُرثى لها، في الوقت الذي تضرب فيه البلاد موجة حارة غير معهودة.
في الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" أخيرًا للحديقة يظهر احتراق العشب بشكل كامل، بعد أن كانت تتمتع الحديقة الجميلة التي تطل تقع بالقرب من نهر التايمز بالخضرة والنضرة.
ويرجع السبب إلى جفاف الحديقة إلى ندرة الأمطار على غير العادة، حيث تواجه البلاد أقسى موجة حارة منذ عهد بعيد، فقد سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها في شهر يوليو الماضي بلغت نحو 40 درجة مئوية، فيما تعيش في الوقت الراهن موجة حارة أخرى تستمر حتى الأحد القادم.
ودعت الظروف التي تعيشها البلاد إلى وضع تحذير صحي من الحرارة من قِبل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فيما حذر الخبراء والمسؤولون من تزايد فرص حدوث حرائق غابات؛ بسبب الحرارة العالية والجفاف.