حول العالم في صورة: صدمة في بريطانيا.. هكذا ضربت الحرارة العالية حديقتها الغناء!

ويرجع السبب إلى جفاف الحديقة إلى ندرة الأمطار على غير العادة، حيث تواجه البلاد أقسى موجة حارة منذ عهد بعيد، فقد سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها في شهر يوليو الماضي بلغت نحو 40 درجة مئوية، فيما تعيش في الوقت الراهن موجة حارة أخرى تستمر حتى الأحد القادم.