أوكرانيا تعلن نقص قطع الغيار لدبابات ليوبارد الألمانية

وأضاف: "في هذا الوقت، يجب أن ينصب التركيز الرئيس على تنظيم زيادة في توريد قطع الغيار لصيانة وإصلاح دبابات ليوبارد. ويمكن لعب دورٍ رئيسٍ في ذلك من خلال إنشاء مستودع قطع الغيار في مركز إصلاح دبابات ليوبارد في بولندا، إضافة إلى إنشاء وصيانة مخزون تبادل قطع الغيار".