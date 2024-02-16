أوكرانيا تعلن نقص قطع الغيار لدبابات ليوبارد الألمانية

صرّح نائب قائد القوات المحمولة جواً الأوكرانية سيرغي أرتاموشينكو؛ بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصاً في قطع الغيار اللازمة لدبابات "ليوبارد" التي سلّمتها ألمانيا إلى كييف.
وقال أرتاموشينكو؛ في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية: "تعرب قيادة القوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية عن امتنانها للدول الشريكة على الدعم والمساعدة الفنية التي تحتاج إليها القوات الأوكرانية بشكلٍ عاجل. وفي هذا الصدد، نؤكّد المعلومات حول عدم كفاية كمية قطع الغيار لدبابات ليوبارد 1 وليوبارد 2 في جميع الفئات".
وأشار إلى أن "نحو 70% من المعدات العسكرية التي تنقلها الولايات المتحدة والسويد تأتي مع قطع غيار، ونحو 40% من بريطانيا"، مضيفاً أن إمدادات قطع الغيار من الدول الشريكة الأخرى "تشكل جزءاً صغيراً للغاية" يصل إلى 10%.
وقال أرتاموشينكو: "المعدات العسكرية من دول، مثل بولندا وسلوفينيا، لا يتم تزويدها بقطع الغيار على الإطلاق".
وأضاف: "في هذا الوقت، يجب أن ينصب التركيز الرئيس على تنظيم زيادة في توريد قطع الغيار لصيانة وإصلاح دبابات ليوبارد. ويمكن لعب دورٍ رئيسٍ في ذلك من خلال إنشاء مستودع قطع الغيار في مركز إصلاح دبابات ليوبارد في بولندا، إضافة إلى إنشاء وصيانة مخزون تبادل قطع الغيار".
وأضاف، أن مسألة توفير قطع الغيار تُثار باستمرار من قِبل كييف على جميع المستويات، وفي رأيه الوضع بشأن دبابات ليوبارد "أيه51" أسوأ، وتابع: يتم حاليا حل مسألة صيانة دبابات ليوبارد "2أيه6" في ليتوانيا ودبابات ليوبارد "2أيه4" في بولندا.
وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أنها تزوّد أوكرانيا باستمرار بقطع الغيار، مشيرة إلى أن "دبابات القتال الرئيسة ليوبارد "2أيه6"، التي تم نقلها من احتياطيات الجيش الألماني منذ نحو عام، مثل أنظمة الأسلحة الأخرى الموردة إلى أوكرانيا، تستخدم في ظروف قتالية شديدة القسوة في مناطق القتال".