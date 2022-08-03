أقصر يوم شهدته الأرض كان في يونيو الماضي.. والعلماء يطرحون عدة تفسيرات

وأوضح العلماء أنه من خلال مراقبة هذه الأرقام على المدى البعيد، يظهر أن دوران الأرض يتباطأ، مشيرين إلى أنه في كل قرن، تستغرق الأرض بضع أجزاء من الألف من الثانية أكثر لإكمال دورة واحدة.