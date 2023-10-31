"ولا واحد ظل".. صرخة أب فلسطيني تبكي الحجر بعدما فقد أولاده في جباليا

يشار إلى أن إسرائيل بدأت منذ الجمعة الفائت توسيع نطاق عملياتها البرية على قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن ردها على الهجوم المباغت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية.