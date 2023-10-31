"ولا واحد ظل".. صرخة أب فلسطيني تبكي الحجر بعدما فقد أولاده في جباليا

تتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ 25 يوماً دون أفق للحل.
وتفصيلاً، شن جيش الاحتلال، الثلاثاء، غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، سقط فيها أكثر من 400 بين قتيل وجريح، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يبكي الحجر لأب فقد أولاده الثلاثة في القصف.
ويمكن سماع الوالد المكلوم يبكي بحرقة ويصرخ: "ولادي 3 كلهم راحوا، ولا واحد ظل".
يذكر أن جيش الاحتلال أكد شن غارة جوية على مخيم جباليا في غزة، لافتاً إلى أن العملية نجحت في قتل قيادي بحركة حماس مرتبط بهجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، وفقاً للعربية نت.
وقال الجيش في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حماس، وفق فرانس برس.
يشار إلى أن إسرائيل بدأت منذ الجمعة الفائت توسيع نطاق عملياتها البرية على قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن ردها على الهجوم المباغت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية.
وقتل بالقصف الإسرائيلي المدمر على غزة 8525 شخصاً حتى الآن، بينهم 3542 طفلاً، وفق السلطات الصحية في القطاع.