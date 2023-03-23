صاحبُه على أبواب موسوعة غينيس.. شاهد حارس مرمى يحرز الهدف المستحيل

وكان من المفترض أن تصل الكرة على أبعد تقدير إلى منتصف الملعب أو بعده بقليل؛ لكنها شقت طريقها إلى مرمى الفريق المنافس حتى هزت شباكه، وكان الأمر الذي ساعد في إحراز الهدف، هو خروج حارس مرمى كولو- كولو من منطقته.