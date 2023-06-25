فيديو مرعب.. شاهد لحظة سقوط كوبرا قاتلة على هذه الفتاة
أظهر فيديو مرعب من تايلاند، لحظة سقوط حية كوبرا قاتلة من سقف الغرفة على كتف فتاة مراهقة كانت تستمتع بمطالعة هاتفها.
وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم 16 يونيو الجاري، في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا مسترخية على أريكة، تلعب على هاتفها، عندما خرجت الكوبرا من فجوة صغيرة قرب سقف الغرفة.
وتدلت الكوبرا فوق رأس الفتاة، قبل أن تسقط على الفتاة وتستقر على الأريكة؛ مما دفع الفتاة إلى الهروب من مكانها وهي في حالة ذعر شديد.
واستدعت الأسرة فريق إنقاذ، وتمكن من القبض على الحية بصعوبة.
وقالت والدة الفتاة: "لقد كانت معجزة أن الكوبرا لم تلدغ الفتاة، فقد كانت الحية عدوانية للغاية تجاه رجال إنقاذ الحيوانات".
وعلى الفور شرعت الأسرة في معالجة الثقوب بالسقف؛ لمنع تكرار دخول الحيات من خلالها.