فيديو مرعب.. شاهد لحظة سقوط كوبرا قاتلة على هذه الفتاة

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا مسترخية على أريكة، تلعب على هاتفها، عندما خرجت الكوبرا من فجوة صغيرة قرب سقف الغرفة.