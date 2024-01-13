توتر وارتباك.. إلغاء 80% من رحلات الطيران في خطوط بروكسل الجوية

تَسبب الإضراب المفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة، في ارتباك وشل الحركة بالخطوط الجوية لبروكسل؛ مما أدى إلى إلغاء 70 إلى 80% من الرحلات المقررة اليوم السبت؛ وفق ما أعلنته ناطقة باسم الشركة.