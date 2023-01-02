وزير ألماني يدعو لعدم تجريم أكل الطعام من حاويات القمامة: على الشرطة أن تركز مع المجرمين

وذكر أوزدمير وفق الألمانية أن الكثير من الطعام ينتهي به المطاف في حاويات القمامة بألمانيا، موضحًا أن هذه المواد الغذائية المهدرة يُقدر حجمها سنويًا بنحو 11 مليون طن، مشيرًا إلى أن المنازل تُنتج أكثر من نصفها.