بين صورتين: المفارقة حاضرة في غزة وإسرائيل.. بين صاحب الأرض ومغتصبها!

في الصورة الأول، يجلس شابان فلسطينيان فوق أنقاض أحد المباني المدمرة في غزة من جراء القصف، ومن حولهما الركام والحطام يملأ الأرجاء، في ظل استعداد الاحتلال لغزو قطاع غزة بريًّا، ووسط شائعات وخطط تحاك في الظلام لتهجير أهل القطاع قسرًا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية والأردن.. وكأن لسان حالهما يقول إلى أين نذهب؟! هذه أرضنا، وأرض آبائنا وأجدادنا، عليها نحيا، وعليها نموت.