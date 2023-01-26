9 شهداء فلسطينيين خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استشهد 9 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنّة، وأصيب 16 آخرون، خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة؛ وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.
وأصيب أكثر من 16 شابًّا برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات: جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.
كما هدمت القوات الإسرائيلية نادي مخيم جنين بالكامل.
وكان عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى؛ الأمر الذي نفاه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي؛ بحسب ما ذكرته فرانس برس.
وقال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب: "نعيش حالة حرب حقيقية في جنين ومخيمها، والجيش الاسرائيلي يدمر كل شيء ويطلق النار على كل شيء يتحرك". وحسب أبو الرب: فإن "العملية الإسرائيلية بدأت عند الساعة السابعة صباحًا ولا زالت مستمرة".