7 شركات كبرى توافق طواعية.. الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة في أمريكا!

خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، يثمّن هذه الخطوة ويصفها بـ"المهمة"، معدّدًا الأسباب والمزايا الخاصة بها، قائلًا: "إنها خطوة استباقية وسريعة، أسرع بكثير من التشريعات المنظمة التي لن تكون كافية بنسخها أو مسوداتها الأولى لضبط أداء منظومات الذكاء الاصطناعي، وستحتاج إلى مزيد من التعديلات في المستقبل".