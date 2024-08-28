وفاة مدافع أوروغواي بعد أسبوع من "سقوطه المرعب" على أرض الملعب

أعلن نادي ناسيونال المنافس في دوري كرة القدم بأوروغواي وفاة لاعبه، خوان إزكييردو، الذي سقط على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية، الأسبوع الماضي.
وحسب موقع "الحرة"، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، قال النادي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "نُعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه".
وأضاف المنشور: "ينعي نادي ناسيونال بأكمله خسارته التي لا يمكن تعويضها".
وخضع المدافع (27 عامًا) لعلاج طبي منذ سقوطه في 22 أغسطس، خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية بين فريقه ناسيونال وضيفه، ساو باولو البرازيلي.
وانهار إزكييردو، على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ضد ساو باولو البرازيلي التي انتهت بفوز الأخير 2- 0 وتأهله إلى ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.
وسقط إزكييردو، الذي دخل بين الشوطين بديلًا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشيًّا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.
ووقتها تم نقله من الملعب في سيارة إسعاف وهو لا يزال فاقدًا للوعي.