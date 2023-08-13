"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، نجران، تبوك، المدينة المنوّرة، فيما يكون الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.