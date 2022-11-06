رقم 200 هذا العام.. حريق بطارية "سكوتر" يُوقع عشرات الإصابات بنيويورك "فيديو"

وأفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أمريكية بأن هناك جريحيْن في حال خطرة وخمسة مصابين بجروحٍ بالغة من جرّاء الحريق الذي اندلع في مبنى سكني في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.