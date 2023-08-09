منظّمة الصحة العالمية: 40% من شعب السودان يعاني من الجوع

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي في جنيف: إن هذه المرحلة سيتم التركيز فيها على مراقبة التسلسل الجيني للفيروس والكشف السريع عن أي متحورات جديدة ومكافحتها والسيطرة عليها، ومراقبة انخفاض المناعة بين السكان، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، والاستمرار في توفير أدوات التشخيص واللقاحات، وتلقيح الفئات الأكثر ضعفًا بالجرعات المعززة، ودمج لقاحات "كوفيد 19" وإدارة المرض سريريًّا، ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك حماية العاملين الصحيين وتوفير إمدادات الوقاية.