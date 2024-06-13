خوفًا على الأطفال بحرارة 52 مئوية داخل الكابينة.. كيف منع الركاب طائرة تركية من الإقلاع؟

تمكنت مجموعة من الركاب الألمان من منع طائرة رحلة طيران "مافي جوك" التركية من الإقلاع من مدينة أنطاليا إلى مونستر في ألمانيا، عندما صرخ طبيب يتحدث التركية بأن الأطفال على الطائرة قد يموتون في هذا الحر الخانق.
وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، حدثت الواقعة يوم السادس من يونيو الجاري، على متن طائرة بوينغ 737، قبل إقلاع رحلة طيران "مافي جوك" التركية من مدينة أنطاليا إلى مونستر في ألمانيا، حين تعطل مكيف الهواء في كابينة الركاب ووصلت الحرارة إلى 52 درجة مئوية.
وحاول الركاب المذعورون إقناع طاقم الطائرة بعدم الإقلاع دون إصلاح مكيف الهواء، لكن طاقم الطائرة لم يستجب، حيث يرى أن الرحلة سوف تستغرق ساعة واحدة.
وبقيت الطائرة على المدرج الساخن لمدة ساعة تقريبًا، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.
وفي النهاية اندفع أحد الأطباء وصرخ في قائد الطائرة بالعودة إلى المطار محذرًا من أن "الأطفال سيموتون" في ظل هذا الوضع.
وقال دومينيك يانسن، من لير في ولاية ساكسونيا السفلى، والذي كان مسافرًا مع عائلته إلى وطنه بعد استراحة في تركيا، لوسائل الإعلام الألمانية: "عندما ركبنا، لاحظنا على الفور مدى حرارة الجو في الطائرة".
وقالت زوجته "نانسي" إنها ساعدت طفلاً يبلغ من العمر 5 أشهر، حيث قامت بالتهوية عليه في محاولة للحفاظ على برودة الطفل.
وقال دومينيك: "كان صوت الأطفال يرتفع أكثر فأكثر، وكانت المياه تنفد من الجميع. وكان الوضع محفوفًا بالمخاطر للغاية.. كان أب وامرأة خائفين حتى الموت على أطفالهما. وانتشر الذعر بين الجميع".
وبحسب الركاب، لم يكن هناك سوى القليل من المساعدة من الطاقم، وبدلاً من ذلك، استمرت الاستعدادات للرحلة وتوجهت طائرة البوينغ نحو المدرج.
وخاطب طبيب يتحدث التركية الطاقم بنداء دراماتيكي، حيث قالت "نانسي": "قال إنه إذا أقلعنا الآن، فلن ينجو الأطفال".
وفي نهاية المطاف، عاد طيار الرحلة "أم 4134" إلى صالة المطار، لكن الأمور لم تتحسن هناك أيضًا، حيث إن "شركة الطيران لم تقدم أي مساعدة على الإطلاق"، بحسب ما ذكر "دومينيك"، الذي قال أيضًا إنهم "لم يوزعوا حتى أي ماء".
وقالت شركة الطيران في بيان: "سلامة ورفاهية الركاب وطاقمنا هي أولويتنا القصوى"، كما ورد أنها وعدت بالعمل مع السلطات المختصة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.