خوفًا على الأطفال بحرارة 52 مئوية داخل الكابينة.. كيف منع الركاب طائرة تركية من الإقلاع؟

وفي نهاية المطاف، عاد طيار الرحلة "أم 4134" إلى صالة المطار، لكن الأمور لم تتحسن هناك أيضًا، حيث إن "شركة الطيران لم تقدم أي مساعدة على الإطلاق"، بحسب ما ذكر "دومينيك"، الذي قال أيضًا إنهم "لم يوزعوا حتى أي ماء".