بوتين يعزي أردوغان والأسد.. ويؤكّد استعداد بلاده لتقديم المساعدة

وقال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف: "إن وزارة الطوارئ الروسية، مستعدة دائماً لمد يد العون للدول الصديقة في المحن، فرجال الإنقاذ الروس يتمتعون بخبرة كبيرة لمجابهة حالات الطوارئ، ويمتلكون المعدات اللازمة لذلك، وهم على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لتركيا في هذه المحنة".