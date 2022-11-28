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في الدوري التركي.. شاهد ما فعله مشجع بحارس مرمى الفريق الخصم
تعرض أوزان إيفريم أوزينك حارس مرمى نادي التاي سبورت، للهجوم من قِبَل مشجع يحمل عصا الراية الركنية، خلال مباراة الديربي أمام جوزتبه بدوري الدرجة الثانية التركي مساء الأحد.
وحسب وكالة أنباء "دي إتش إيه"، تَعَرض الحارس لجرح قطعي بطول أربعة سنتيمترات في رأسه.
وأظهرت فيديوهات للواقعة، رجلًا من مشجعي الفريق الخصم يركض حول الملعب ويهاجم أوزينك من الخلف بعصا، حتى أسقطه أرضًا.
وتوقفت المباراة عقب إشعال الألعاب النارية في المدرجات من قِبَل الجماهير، وتَعرض أحد المشجعين لحروق وإصابات في فكه وأسنانه، وتم إخراج المشجعين من الملعب بشكل منفصل.
وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين، وإن أصبحت النتيجة النهائية معلقة لحين انتهاء التحقيقات في الأحداث.