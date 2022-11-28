في الدوري التركي.. شاهد ما فعله مشجع بحارس مرمى الفريق الخصم

وتوقفت المباراة عقب إشعال الألعاب النارية في المدرجات من قِبَل الجماهير، وتَعرض أحد المشجعين لحروق وإصابات في فكه وأسنانه، وتم إخراج المشجعين من الملعب بشكل منفصل.