سيناتور أمريكي يدخل في حرب كلامية مع إيلون ماسك بشأن تويتر

دخل السيناتور الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي، في حرب كلامية حول الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، بشأن إعادة هيكلة منصة التدوين المصغر "تويتر"، التي أطلقها منذ استحواذه عليها.
ودعا "ماركي" في بيان رسمي إلى ضرورة إصدار تشريع جديد، يكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة؛ إن تجاهل إيلون ماسك طلبًا للمعلومات من الكونجرس.
وقال ماركي: "كان بإمكان إيلون ماسك الرد على تغريداتي؛ لكنه فشل في الرد على رسالتي بحلول الموعد النهائي أمس، والإجابة على الأسئلة الأساسية حول التحقق من تويتر".
وتابع بقوله: "يجب أن يُنهي الكونجرس حقبة التنظيم الذاتي الفاشل لشركة التكنولوجيا الكبرى، ويمرر قوانين تضع سلامة المستخدم فوق نزوات المليارديرات".
وكان أمام "ماسك" وقت حتى 25 نوفمبر للرد على خطاب أرسله السيناتور في 11 نوفمبر حول ميزة التحقق من الحساب المدفوع على تويتر.