سيناتور أمريكي يدخل في حرب كلامية مع إيلون ماسك بشأن تويتر

دخل السيناتور الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي، في حرب كلامية حول الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، بشأن إعادة هيكلة منصة التدوين المصغر "تويتر"، التي أطلقها منذ استحواذه عليها.