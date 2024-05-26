دون سبب وفي صمت.. "رجل" يدخل السينما ويطعن فتيات في هجمات منفصلة

أعلنت الشرطة في ولاية ماساشوستس الأمريكية احتجاز رجل بعد أن تعرض 6 أشخاص، من بينهم 4 فتيات، للطعن في إحدى دور السينما، في هجمات منفصلة، ربما تكون مرتبطة ببعضها.
وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة أن رجلاً دخل صالة سينما إيه إم سي برينتري 10 جنوب بوسطن في الساعة السادسة مساء تقريبًا من السبت دون أن يشتري تذكرة، وكانت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و17 عامًا داخل صالة العرض.
وقالت إدارة شرطة برينتري في بيان صحفي إن الرجل دون استفزاز هاجمهن فجأة "دون أن يقول أي شيء ودون أي تحذير" قبل أن يهرب، فيما أصيبت الفتيات الأربع بجروح لا تهدد حياتهن، وتم نقلهن إلى المستشفيات، وفقًا لـ"سكاي نيو عربية".
وأضافت الشرطة بأن مقاطع مصورة أظهرت سيارة الرجل ولوحة الترخيص الخاصة به، وتم إرسال المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون.
وفي وقت لاحق شوهدت سيارة تتطابق مع هذا التوصيف في بليموث على بعد 43 كيلومترًا جنوب برينتري.
وأوضحت الشرطة أنها كانت قد غادرت أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز، حيث عُثر على امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 29 عامًا، وقد تعرضا للطعن؛ وتم نقلهما للمستشفى وهما يعانيان جروحًا عدة.
وعثرت شرطة الولاية على السيارة على بعد 20 ميلاً أخرى جنوبًا في ساندويتش، وحاولت إيقافها، لكنها لم تتوقف، واصطدمت في وقت لاحق، فيما أُلقي القبض على السائق بعد ذلك بوقت قصير، ويخضع للعلاج في مستشفى، ولم يُكشف عن اسمه.