دون سبب وفي صمت.. "رجل" يدخل السينما ويطعن فتيات في هجمات منفصلة

وعثرت شرطة الولاية على السيارة على بعد 20 ميلاً أخرى جنوبًا في ساندويتش، وحاولت إيقافها، لكنها لم تتوقف، واصطدمت في وقت لاحق، فيما أُلقي القبض على السائق بعد ذلك بوقت قصير، ويخضع للعلاج في مستشفى، ولم يُكشف عن اسمه.