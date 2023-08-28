خلال أحد أكثر أيام العام ازدحامًا.. عطل تقني يضرب أنظمة المراقبة الجوية ببريطانيا

وأشارت إلى أنه حتى لو تم حل المشكلة بسرعة، فمن المتوقع حدوث اضطراب لبقية اليوم، موضحة أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة يعمل اليوم بكامل طاقته، خاصة في مطاري هيثرو وغاتويك.