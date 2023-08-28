خلال أحد أكثر أيام العام ازدحامًا.. عطل تقني يضرب أنظمة المراقبة الجوية ببريطانيا

تسبب عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية ببريطانيا في تأخير وإلغاء محتمل لعشرات الرحلات، أثناء ما يعد أحد أكثر أيام العام ازدحامًا.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت"؛ يواجه نظام التحكم الرئيس التابع لشركة "ناتس"، وهي خدمة الحركة الجوية الوطنية، عطلاً تقنيًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرات محتجزة على الأرض، ومن المرجح أن يتم تحويل الطائرات الموجودة بالفعل في الجو إلى مطارات في أوروبا.
وأشارت إلى أنه حتى لو تم حل المشكلة بسرعة، فمن المتوقع حدوث اضطراب لبقية اليوم، موضحة أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة يعمل اليوم بكامل طاقته، خاصة في مطاري هيثرو وغاتويك.
ومن المقرر أن يعود مئات الآلاف من الركاب جوًا إلى المملكة المتحدة، والعديد منهم عائلات أنهت عطلتها الصيفية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.