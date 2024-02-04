ألقيا رضيعين من الطابق الـ15 ليبدآ حياة جديدة.. إعدام صيني وصديقته بعد جريمة وحشية

وأضافت الأم "تشين": "في ذلك الوقت، كان تشانغ يجري محادثة هاتفية عبر الفيديو مع صديقته "يي"، وشاهدها عبر الفيديو وهي تقطع معصميها مهددةً بالانتحار إن لم يتخلص من الطفلين، وهنا شعر تشانغ بالخوف، وسقط الهاتف من يده، فالتقط الطفلين، وألقى بهما من الشرفة ليسقطا قتيلين".